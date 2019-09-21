لهذه الأسباب تجنبي غسل شعرك ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تفضل الكثير من النساء القيام بغسل شعرهن في الليل، لتوفير الوقت في صباح اليوم التالي، غير أن خبراء التجميل ينصحون بعدم القيام بهذا الأمر لأنه يلحق الضرر بالشعر.

فيما يلي ثلاثة أسباب تجعلك تمتنعين عن غسل شعرك في الليل، أوردها موقع "24" الإماراتي، نقلاً عن صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- النوم بشعر رطب يجعله أكثر تشابكاً

إذا غسلت شعرك في الليل، فقد تشعرين بالمرض، ولكن هذه الممارسة تجعل الشعر متشابكاً أكثر من المعتاد أيضاً، مما يجعل عملية تسريحه أكثر صعوبة، والتسبب في زيادة تساقط الشعر.

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2- نمو الفطريات

قد يؤدي النوم بفروة رأس رطبة إلى مشاكل أخرى في الشعر مثل نمو الفطريات والقشرة وفقدان الشعر والإصابة بالإلتهابات. يحدث هذا لأن هذه المشكلات تزدهر في الغالب في الظروف الجوية الرطبة.

3- نشوء العُقد في الشعر

قد يؤدي بقاء الشعر رطباً طوال الليل، إلى نشوء عقد في الشعر يصعب فكها عند القيام بتسريحه.