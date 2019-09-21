إطلالات تخطف القلوب للنجمات بأسبوع الموضة في "ميلانو" الإيطالية

مع بدء عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2020 في ميلانو، بدأت أناقة التجمات العالميات تظهر بشكل بارز وساحر مع إطلالات راقية وتصاميم تستحق التوقف عندها. لذلك رصدنا لك أجمل هذه الاطلالات التي شاهدناها في ميلانو.

تابعي معنا أناقة النجمات والعارضات الاخيرة اللواتي اخترن أجمل صيحات الموضة مباشرة من أسبوع ميلانو للموضة.

أناقة الفستان المزخرف

سحرت النجمة Nicole Kidman الأنظار خلال توجّهها لحضور عرض Prada لموسم ربيع وصيف 2020، بفستان مستقيم يتخطى حدود الركبة مع الزخرفات المتموجة بالألوان الساحرة والمنسّقة مع القماش البيج. كما زيّنت خصرها بالحزام الفضي المضلّع وأكملت أناقتها بحذاء زهري جلدي ساحر. ولفتتنا التصاميم الشبابية باللون الزيتي التي اختارتها Winnie Harlow خلال حضورها عرض Prada. أما موضة الشورت القصير مع القميص الزرقاء الواسعة من اختيار Alexa Chung فأتت في غاية التميّز مع التطريزات الملونة وتفاصيل الشبك على الأكتاف.

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كما سحرنا اختيار العديد من النجمات تصاميم باللون الأبيض وأبرزها إطلالة الجميلة Olivia Palermo بموضة اللون الابيض مع البنطلون الضيق القصير والبلايزر المستقيمة التي تتخطى حدود الخصر. كما أتت أناقة Ellie Goulding ساحرة باللون الابيض مع البنطلون الواسع ذات الخصر والقميص الفاخرة والرسمية ذات الأزرار الذهبية والياقة العريضة الى جاني الشراريب المنسدلة على الكتفين.

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