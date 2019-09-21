نجمات خليجيات باللون الأخضر من بينهن نوال الكويتية خلال مهرجان "هلا فبراير"

يسيطر اللون الأخضر على إطلالات عدد من نجمات الخليج، فبدرجات ألوانه المختلفة يناسب كافة ألوان البشرات من السمراء إلى الشقراء، ويفرض هذا اللون نفسه على الكثير من التصاميم ويرمز إلى الأناقة والرقي.

النجمة نوال الكويتية قد تكون من أكثر نجمات الخليج اعتمادًا لإطلالات باللون الأخضر، فقد تألقت بفستان تميّز بشكّ الترتر، وآخر من تصميم إيلي صعب خطفت به الأنظار خلال مهرجان "هلا فبراير"، وفستان بسيط من حيث التصميم مزيّن بالشك عند الياقة والخصر.

أما النجمة بلقيس فتحي فإعتمدت إحدى حفلاتها في الكويت فستان باللون الأخضر الفاتح بتصميم محتشم من ظاهر باقر تميّز بقصة الياقة العالية والأكمام الطويلة، مزيّن عند الخصر بحزام قماشي مرصع بحبات الخرز الفضيّ.

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كذلك لجأت لجين عمران خلال إحدى إطلالاتها إلى فستان مميّز بتصميمه من توقيع Houida Baridi تميّز بالريش الذي كساه عند المنطقة السفليّة.

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