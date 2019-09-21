قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل المكمورة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات المصرية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل المكمورة 3 كوب دقيق. رشة ملح. ماء للعجن. نصف كوب زيت. حبة البركة. مقادير الحشو ربع كيلو لحمة مفرومة. 1 كوب بطاطس مكعبات. 2 كوب طماطم مكعبات. 1 ملعقة كبيرة سمنة. 2 كوب أرز أبيض. ملح. فلفل أسود. زنجبيل بودرة. Advertisements قرفة ناعمة. جوزة الطيب. طريقة عمل المكمورة يخلط الدقيق والملح وحبة البركة. يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة. تغطى وتترك لترتاح. طريقة عمل الحشو تشوح اللحمة المفرومة في السمنة مع البصل والتوابل. يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود. تضاف البطاطس والطماطم. يقلب كل الخليط على النار حتى تمام النضج. تقسم العجينة إلى جزأين ويفرد جزء فى قاع وجوانب صينية مدورة. يضاف الحشو. تضاف طبقة أخرى من العجينة على الوجه. تقفل العجينة جيدًا على الحشو. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

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