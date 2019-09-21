تقود الحملة الانتخابية.. معلومات عن سلوى السماوي زوجة مرشح الرئاسة التونسية السجين

"وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة" مقولة تجسدت في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019، التي يتنافس في مرحلتها الثانية كل من المرشح المستقل قيس سعيد الذي احتل المركز الأول، وخلفه نبيل القروي الذي حل ثانيا، وتقود زوجته حملته بسبب سجنه لتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، لكن لم تثبت أي تهم ضده ولم تصدر أحكاما نهائية بشأنه.

"نبيل في السجن، وكل التونسيين في السجن... معا لإخراج تونس من سجن الفقر" بهذه الكلمات وبخطاب حماسي لفتت سلوى السماوي الانتباه إليها، 3 سبتمبر2019، مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية في تونس، ومنذ ذلك اليوم وتونس والعالم أجمع يتكلم عن زوجة المرشح الذي تقود حملته.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي الدور الذي لعبته السماوي لدعم زوجها

لمع نجم السيدة الخمسينية عندما خاطبت الشعب التونسي وحدثته عن زوجها القروي عندما كان شابًا، قائلة: "حلمنا معا وكبرنا معا وبنينا معا.. الصراع مستمر لأن نبيل على طريق الحق".

سعت السماوي لاستمالة المهمشين في الشمال والجنوب، مستخدمة نفس عبارات زوجها في مخاطبة هؤلاء.

وأجرت سلسلة حوارات مع وسائل إعلام عدة ظهرت فيها امرأة قوية، بارعة في التواصل والتأثير.

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خلال حواراتها مع وسائل الإعلام، بدت واثقة من براءة زوجها الذي تؤكد أنه "سجين سياسي"، يسعى منافسيه لإزاحته من السباق الانتخابي نظرا للشعبية التي يحظى بها، مشككة في التهم الموجهة إليه.

وعقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية وانتقال القروي للمرحلة الأولى، خرجت السماوي، لتقرأ رسالته للشعب: "يوم استثنائي للديمقراطية ولتاريخ البلاد، والشعب اختار اليوم مرشحين للدور الثاني".

وطلبت "السماوي" بعد إلقائها رسالة زوجها أن يكف الأخير عن الإضراب عن الطعام الذي بدأه، للاحتجاج على منعه من التوجه بكلمة إلى الناخبين في إطار حملته الانتخابية، وحرمانه من حقه الدستوري في القيام بعملية الاقتراع، وفقا لزوجته.

السماوي هي ابنة أحد كوادر صناعة الفسفات في ولاية قفصة التونسية، درست الهندسة الصناعية في الولايات المتحدة وتتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

والتحقت سلوى بشركة مايكروسوفت، عام 2006، حيث عينت مديرة للشركة في تونس، وفي 2011 أصبحت المديرة الإقليمية لـ مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا والمكلفة بالإعلان والإنترنت.

في 2016 فقدت سلوى السماوي وزوجها نبيل القروي، ابنهما "خليل" ذو الـ20 عاما، في حادث مروري.

وأطلقت قناة "نسمة" برنامجا تلفزيونيا أسبوعيا أطلقت عليه "خليل تونس"، نسبة إلى نجل القروي والسماوي.