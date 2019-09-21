مقهى ياباني يبيع فنجان القهوة بـ900 دولار.. والسبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يمكنك الاستمتاع بفنجان من القهوة في مقهى مونش، الذي يعتبر المكان الوحيد في العالم الذي يقدم مشروب قهوة يبلغ عمرها 22 عامًا، لهذا السبب تجاوز ثمنها الـ 900 دولار أمريكي، وفقًا لـ"24" إماراتي.

بدأت قصة ما يعتبره الكثيرون أغلى فنجان قهوة في العالم منذ عقود، عن طريق الصدفة، حيث اعتاد كانجي تاناكا، المالك والموظف الوحيد في المقهى، على الاحتفاظ بالقهوة في الثلاجة لتقديمها للعملاء على الفور.

وفي أحد الأيام اكتشف وجود كمية من القهوة كان قد نسيها في الثلاجة لأكثر من ستة أشهر، وقبل أن يتخلص منها، أخذ رشفة منها واكتشف بأنها لا تزال صالحة للشرب وأنها اكتسبت مذاقاً رائعاً.

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وقرر الرجل إجراء تجربة على القهوة حيث احتفظ بها في براميل خاصة لمدة 10 سنوات. وعندما تذوقها بعد عقد من الزمن، اكتشف بأن نكهتها باتت لا تقاوم.

ومنذ ذلك الحين بدأ تاناكا باستخدام حبوب بن خام يبلغ عمرها 20 عاماً، وتحميصها وطحنها بنفسه، وتحضير القهوة منها قبل تقديمها للزبائن.

يذكر بأن مقهى تاناكا اكتسب شهرة واسعة، وبات مقصداً للزوار من الأثرياء الذين يتوافدون إليه لتذوق قهوته المميزة، بحسب ما نقل موقع أوديتي سنترال.