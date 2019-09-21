ماسك العسل واللبن لبشرة متألقة خالية من العيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- إذا كنت تبحثين عن ماسك يمنحك بشرة صافية مثل الأطفال، فإليك ماسك العسل الأبيض واللبن، بحسب ما جاء علي موقع "cosmopolitan": المكونات: - ملعقة ونصف من العسل. Advertisements - ملعقة من اللبن. طريقة التحضير: - قومي بمزج المكونات وضعيها على وجهك بين 15 إلى 20 دقيقة. - ثم قومي بغشل وجهك بمياه فاترة.

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