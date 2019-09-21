يعتبر بوريدج بالعسل الأسود من أصناف الحلوى اللذيذة ذات المذاق المحبب لدى الكبار والصغار، التي يفضل تناولها عقب وجبة الغداء.

"هُن" تقدم في التقرير التالي طريقة عمل بوريدج بالعسل الأسود على طريقة الشيف نرمين هنو:

مقادير بوريدج بالعسل الأسود:

تحضير البوريدج:

500 جرام نشا

1 كوب عسل أسود2 بشر برتقال

تحضير الكراميل:

نصف كوب سكر

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للتزين:

شرائح لوز

طريقة تحضير بوريدج بالعسل الأسود:

- يسخن الحليب مع بشر البرتقال على النار، ثم يضاف ½ مقدار الحليب الساخن على النشا، ويقلب جيدا.

- يوضع مرة أخرى على النار حتى يغلظ القوام.

- يضاف العسل الأسود، ويقلب.

- يصب في كاسات التقديم، ثم يترك ليبرد تماما.

- يزين باللوز والكراميل، ويقدم.

للكراميل:

- يوضع السكر على النار حتى يتكرمل ويحصل على اللون البني.