آخرهن شيري عادل.. فنانات رفعن شعار الصداقة أقوى من الطلاق

برفقة طليقها الداعية معز مسعود، ظهرت الفنانة شيري عادل خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في نسخته الثالثة، فرغم انفصالهما رسميًا إلا أن ظهورهما معا أكد العلاقة الطيبة التي تربطهما سويًا.

كانت الفنانة شيري عادل أعلنت خبر انفصالها رسميًا عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة "ستوري" بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لكنها أكدت احتفاظهما بعلاقة إنسانية وطيدة.

ولم تكن شيري عادل ومعز مسعود، هما الثنائي الوحيد الذي احتفظ بعلاقته عقب الانفصال، حيث شهد الوسط الفني انفصال بعض الفنانين لكن الود بينهما ما زال مستمرا، ورصد "هن" بعضًا من هذه النماذج:

غادة عادل ومجدي الهواري

صداقة قوية تجمع بين الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، رغم انفصالها، فكان "الهواري" نشر صورة تجمعه بطليقته، معلقًا عليها: "أنا والقمر".

وفي حوار مع إحدى المجلات العربية أكدت الفنانة غادة عادل، أن ما يجمعها بـ"الهواري" الصداقة القائمة على الاحترام، فهو والد أبنائها الخمسة، ويمكنهما العمل سويًا في عمل سينمائي.

نادية الجندي ومحمد مختار

شهد عام 1995 انفصال الفنانة نادية الجندي عن زوجها المنتج محمد مختار، بعد زواج دام 17 عامًا، إلا أن علاقتهما ما زالت مستمرة، حيث جمعهما الظهور في مناسبات فنية عدة، كما أن محمد مختار هو من أنتج مسلسل "أسرار" بطولة الفنانة نادية الجندي.

ووصف مختار، إنتاجه لمسلسل أسرار بأنه "هدية منه لها"، وذلك خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "dmc"، مضيفًا أن العلاقة التي تجمعه بالفنانة نادية الجندي قوية للغاية وممتدة بعد الطلاق، حيث اشتركا سويًا في 7 أفلام بعد طلاقهما.

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ومن ضمن المناسبات التي ظهر فيها الجندي برفقة مختار عقب انفصهالما هو عزاء والدة الفنانة ليلى علوي، حيث تكهن كثيرون بعودة الثنائي للحياة الزوجية، إلا أن الفنانة نادية الجندي، أكدت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن المنتج محمد مختار بمثابة الأخ والصديق لها، فهو رفيق مشوارها الفني ونجاحها، حيث قدما سويًا 20 فيلمًا سينمائيًا.

سمية الألفي وفاروق الفيشاوي

16 عامًا من الحب، عمر المدة التي جمعت بين الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي، لكنه لم ينتهِ أيضًا حتى عقب انفصالهما عن الحياة الزوجية، فربما كانت "الصداقة" هي الوصف الأدق لعلاقة الفنانين ببعضهما.

"فاروق مطلعش من حياتي بس العلاقة الزوجية مكنتش موجودة.. مخسرتش أي حاجة في فاروق من جدعنته، ورجولته، ابن بلد، طيب، كل صفات الفارس" هكذا وصفت الفنانة سمية الألفي طليقها، الذي وقف بجانبها في فترة مرضها النادر، فلم يتخلى عنها أبدًا حتى نصحها بالسفر إلى سويسرا لتلقي العلاج.

شيرين رضا وعمرو دياب

ربما يكون هذا الثنائي من أبرز الصداقات القائمة عقب الطلاق، فما زالت "نور" هي الابنة التي تجمع بين المطرب عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، واشتراكهما سويًا في مجال الفن.

مناسبات وأحاديث عدة جمعت بينهما أثبتت استمرار الحب المتبادل بين الطرفين حتى عقب الانفصال، حيث ظهرت الفنانة شيرين رضا للمرة الأولى مع "الهضبة" بعد الانفصال خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ56.

وذكرت رضا أنها ما زالت تحب "الهضبة" لكن بشكل مختلف، وذلك حينما حلت ضيفة ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، المذاع عبر فضائية "CBC"، حيث أوضحت أن الحب أثناء الزواج يختلف عن الحب بعد الطلاق "الحب بياخد أشكال مختلفة، أنا بحب عمرو وبحب زينة وبحب عيالهم".