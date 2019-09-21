طريقة عمل المكرونة بالزبادي

المكرونة بالزبادي من الأكلات المغذية، التي يعشقها الجميع، حضريها لعائلتك وقدميها باردة على سفرتك بجانب أي وجبة أخرى، وهي مناسبة كثيرا لفصل الصيف، حيث أنها من الأكلات التي تساعد على تقليل الشعور بالحر. مقادير المكرونة بالزبادي مكرونة مسلوقة. نصف ملعقة ضغيرة ملح. ملعقة كبيرة زيت ذرة. كوبين زبادي كامل الدسم. فصين ثوم مفرومين. Advertisements ملح حسب الرغبة. ملعقتين كبيرتين زيت زيتون. نعناع أخضر طازج مفروم. طريقة تحضير المكرونة بالزبادي ضعي في طبق الزبادي والثوم والملح وزيت الزيتون والنعناع، وقلبيهم معًا جيدًا. ضيفي المكرونة، وقلّبي مجدداً لتختلط الأخيرة مع الزبادي. ضعي الطبق في الثلاجة لبضع الوقت، ثم قدّميه بارد.

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