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طريقة عمل سمك فيليه بالمستردة

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حضري سمك فيليه بالمستردة، لأطفالك، على مائدة طعامك اليوم، بدلًا من أطباق الأسماك التقليدية، وقدميها مع البطاطس المحمرة أو الأرز. 

مكونات سمك فيليه بالمستردة

سمك فيليه

ثوم 

مستردة 

كمون

ليمون

لبن

بيض

دقيق

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بقسماط

بهارات

زعتر

زيت

ملح

فلفل

طريقة عمل سمك فيليه بالمستردة

قومي بتقطيع السمك، إلى شرائح، وتبليه بالثوم والمستردة، والليمون والكمون والفلفل والملح والزعتر، جيدًا. 

اغمري الأصابع، في  خليط اللبن والبيض، ثم ضعيها في البقسماط. 

اقليها في الزيت، وارفعيها عند النضج.

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