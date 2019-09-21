هوس نتف الشعر، والذي يُعرف كذلك باسم اضطراب شد خصل الشعر، عبارة عن اضطراب نفسي يتضمن رغبة متكررة لا يمكن مقاومتها لشد الشعر من فروة الرأس، أو الحواجب أو مناطق أخرى من الجسم، بالرغم من محاولة التوقف عن هذا الأمر.

غالبًا ما يسبب شد الشعر من فروة الرأس ظهور بقع صلع غير مُكتملة، الأمر الذي يسبب شعورًا كبيرًا بالضيق ويمكن أن يتداخل مع الوظائف الاجتماعية أو العمل، وربما يلجأ الأشخاص الذين يعانون من هوس نتف الشعر إلى بذل جهد كبير لإخفاء فقدان الشعر، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون هوس نتف الشعر طفيفًا ويمكن التحكم فيه، وبالنسبة لآخرين تُعد الرغبة القهرية لنتف الشعر ساحقة، وهذا بحسب موقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض هوس نتف الشعر

شعور متزايد بالتوتر قبل نتف الشعر، أو عند محاولة مقاومة النتف.

إحساسًا بالسعادة أو الراحة بعد نتف الشعر.

فقدان ملحوظ للشعر، مثل الشعر القصير أو مناطق ذات شعر خفيف أو صلعاء في فروة الرأس أو في مناطق أخرى من جسم المريضة.

تفضيل نوع معين من الشعر أو طقوس تقترن بنتف الشعر أو أنماط لنتف الشعر.

عض الشعر المنتوف أو مضغة أو أكله.

اللعب بالشعر المنتوف أو فركه على الشفتين أو الوجه.

تكرار محاولة التوقف عن نتف الشعر أو محاولة الحد منها ولكن دون جدوى في الغالب.

مشاكل في العمل أو المدرسة أو في المواقف الاجتماعية ترتبط بنتف الشعر.

قضم الجلد أو الأظافر أو الشفاه.

نتف الشعر من الحيوانات الأليفة أو من الدمى أو من الجمادات، مثل الملابس أو الأغطية، أيضًا علامة.

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أسباب هوس نتف الشعر

لا يوجد سبب واضح للإصابة بهوس نتف الشعر، ولكن كما هو الحال بالنسبة للعديد من الاضطرابات المعقدة، من المحتمل أن تكون الإصابة بهوس نتف الشعر ناتجة عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية.

العوامل الوراثية

تلعب الوراثة دورًا في الإصابة بهوس نتف الشعر، وقد يحدث الاضطراب لدى أولئك الذين لديهم قريب يعاني من هذا الاضطراب.

العمر

عادة ما يظهر هوس النتف قبل أو خلال فترة المراهقة المبكرة وغالبًا ما يتراوح عمره بين 10 و13 عامًا وهو غالبًا ما يكون مشكلة مدى الحياة.

وربما يكون الرضع أيضًا عرضة للإصابة بهوس النتف، ولكن عادة ما يكون خفيفًا ويزول من تلقاء نفسه دون علاج.

الضغط العاطفي

الكثير من الناس الذين يعانون من هوس نتف الشعر عن الشعور بالخجل والإهانة والإحراج، وربما يعانون من قلة احترام الذات والاكتئاب والقلق، وتعاطي الكحول أو استخدام العقاقير المنتشرة في الشوارع بسبب حالتهم.

مشاكل في العمل والمجتمع

قد يؤدي الشعور بالإحراج بسبب فقدان الشعر إلى تجنب الأنشطة الاجتماعية وفرص العمل، وربما يقوم الأشخاص الذين يعانون من هوس نتف الشعر بارتداء الشعر المستعار أو وتصفيف شعرهم بطريقة تُخفي البقع الصلعاء أو ارتداء رموش غير طبيعية.

الأبحاث الخاصة بعلاج هوس نتف الشعر محدودة للغاية، وعلى أي حال، ساعدت بعض خيارات العلاج العديد من الأشخاص في الحد من نتفهم لشعرهم أو التوقف عن ذلك تمامًا.

التدريب على قلب العادة

يعد هذا العلاج السلوكي العلاج الرئيسي لعلاج هوس نتف الشعر، ويساعدك ذلك على تعلم كيفية التعرف على الحالات التي من المحتمل أن تقوم بنزع شعرك عند مواجهتها وكيفية استبدالها بسلوكيات أخرى، فمثلًا، يمكن أن تقبض يدك للمساعدة في إيقاف تلك الرغبة أو تقوم بإعادة توجيه يدك من شعرك إلى أذنك، ويمكن استخدام علاجات أخرى مع التدريب على قلب العادة.

العلاج المعرفي

يمكن أن يساعد هذا العلاج على تحديد ودراسة المعتقدات المشوهة التي قد تكون لديك فيما يتعلق بنزع الشعر.

علاج القبول والالتزام

يمكن أن يساعد هذا العلاج في تعلم قبول الرغبة في نزع الشعر دون التأثر بها، ويمكن أن تكون العلاجات التي تفيد في حالات اضطرابات الصحة العقلية الأخرى التي ترتبط غالبًا بهوس نتف الشعر، مثل الاكتئاب أو القلق أو تعاطي المخدرات، جزءًا مهمًا من العلاج.

التأقلم والدعم

أوضح كثير من المصابين بهوس نتف الشعر شعورهم بالوحدة من خلال تجربة نزع الشعر، لذلك، قد يساعدك الانضمام إلى إحدى مجموعات الدعم، بحيث يمكنك مقابلة آخرين يعانون تجارب مماثلة التي قد تكون ذات صلة بمشاعرك.