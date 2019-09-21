استخدمي قناع الذهب.. بديل قوي عن البوتوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتبر الحفاظ على بشرة نديّة ومفعمة بالشباب معركةً حقيقية ليس من السهل مواجهتها. فما أن تتخطى الثلاثين من عمركِ حتى يحتاج الأمر منكِ ما هو أكثر من استخدام المنظف والتونر والكريم المرطب ضمن روتين العناية ببشرتكِ كي تملئي تجاعيد وجهكِ وتعالجي خطوطه الرفيعة.

وللحصول على مظهر جذاب ومفعم بالشباب، يمكنك استعمال بناع الذهب عيار 24 قيراطاً، ولطالما استخدم هذا المعدن الثمين في منتجات التجميل نظراً لقدرته على تحسين مرونة الجلد، وتنشيط الدورة الدموية، والحيلولة دون حدوث الشيخوخة المبكرة، كما أنه يبطئ من عملية نضوب الكولاجين.

كما يمنح قناع الذهب نضارة ولمعاناً طبيعيين لجميع أنواع البشرة من خلال إعادة إنتاج خلايا صحية جديدة، ومتى أضيف إلى مستحضرات العناية بالبشرة، فإنه يحظى بتأشيرة القبول من الجماهير على الفور، بحسب ما نشر على مجلة "فوج" عربية.

يمتلك جوزيه إيبر صالون تجميل في بيڤرلي هيلز، وآخر داخل الدولة بفندق العنوان مونتغمري في حي تلال الإمارات بدبي، وثالث في فندق العنوان بوليڤارد، والآن له صالون جديد في فندق ماندارين أورينتال جميرا. ويدرك جوزيه أن الفخامة والمظهر الأنيق لهما أهميتهما الكبيرة، وتحتل صالوناته مركز الصدارة بين صالونات التجميل، فهي قبلتكِ متى أردت تصفيف شعركِ باستخدام مجفف الشعر أو عمل المانيكير والباديكير، وبالطبع عند وضع قناع الذهب.

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إجراءات الاستعمال

تجرى عملية وضع قناع الذهب داخل غرفة العلاج، فما أن تخلعي ملابسك وتستلقي على سرير جلسات السبا، يعكف المعالج على تنظيف بشرتكِ بمنظف يحتوي على التفاح وكريستالات التقشير. وبعدما يتم تجهيز بشرتكِ، يظهر للمعالج تحليل سريع يعرض المناطق التي بها مشكلات في وجهكِ.

زقناع الذهب الذي يوزع على كل أجزاء الوجه بكل أناقة، حتى الشفتين لتنعيمهما. وإذا كنتِ تخشين الاختناق، فيمكنكِ تنبيه المعالج كي لا يغطي فمكِ. ويترك القناع على الوجه إلى أن يجف ثم يزال – والذي يثري بشرتكِ بملمس مقبول حقاً. وينهي المعالج جلسة العلاج بتدليك بشرتكِ مستخدماً سيروم بعد أن تجددت خلاياها، متبعاً ذلك بوضع مستحضر مرطب يحتوي على الكولاجين. وتستغرق جلسة العلاج بأكملها حوالي ساعة ونصف الساعة.

النتيجة

بعد العلاج تصبح الشرة نضرة ومتوهجة بمعنى الكلمة، وتصير الخطوط الرفيعة بالكاد ملحوظة. ويدوم تأثير القناع لمدة أسبوع تقريباً. وإذا كنتِ تفضلين الاتجاه للبدائل الطبيعية عوضاً عن البوتوكس للتألق بإطلالة أكثر شباباً، فهذا القناع سيحقق لك بغيتكِ.