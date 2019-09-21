تعرفي على فوائد المنتجات النباتية للشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتجه الكثيرون لاعتماد الأسلوب النباتي في الطعام والحمية الغذائية، وهو خيار صحي، ولكن ذلك تخطى في الفترة الأخيرة الأسلوب الغذائي ليصل إلى المنتجات النباتيّة للعناية بالشعر أو البشرة.

اختيار المنتجات النباتيّة يعني اللجوء إلى العلامات التي تلتزم بعدم تجربة منتجاتها على الحيوانات نهائياً، كما أنها لا تحتوي على أي مكونات حيوانية على الإطلاق. وفي الواقع أصبحت العديد من العلامات تتنافس في هذا المجال، من ضمنها علامة ترڤور سوربي التي تحمل اسم أشهر مصففي الشعر في العالم، والذي افتتح أول صاولناته في لندن عام 1977.

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تقول سيلين داي خبيرة تصفيف الشعر، إن "هناك العديد من الأسباب التي تدفع زبائننا لاعتماد المنتجات النباتيّة، فكونك نباتياً ذلك شيء مهم للكثيرين، فهم حريصون على الحفاظ على البيئة، والتأثير عليها بالقدر الأدنى، بالإضافة لأنهم يبحثون على منتجات تحتوي على مكونات طبيعيّة لأنهم يريدون تجنب المكونات الكيميائية في بعض منتجات العناية بالشعر على سبيل المثال"، بحسب ما ذكر مجلة "فوج".

وأكدت خبيرة تصفيف الشعر هذه أن الاعتقاد المتداول بأن المنتجات النباتيّة لا تفيد في تنظيف الشعر هو اعتقاد خاطئ تماماً، وتقول “هناك العديد من المنتجات التي أطلقتها علامات كبرى، هي منتجات تعطي مفعولاً رائعاً للشعر. من بينها مجموعة منتجاتنا في صالونات تريفور سوربي، فهي نباتيّة بالكامل وغير مجرّبة على الحيوانات، كما أنها مناسبة لجميع أنواع الشعر”، ووضحك أن المنتجات النباتيّة يمكن أن تناسب كلّ أنواع الشعر، ذلك بعتمد بشكل أساسي على تركيبة المنتج نفسه.

من أفضل المنتجات النباتيّة التي تنصح خبيرة الشعر هذه باختيارها، هو ماسك ترطيب وتغذية الشعر من تريفور سوربي "هذا الماسك يحتوي على منتجات عضويّة بنسبة 92%، تضم تركيبته على زيت الجوز البرازيلي، وفيتامينات آي وإي، يعمل على تنعيم الشعر وتهدئه الشعيرات المتطايرة، مع الحفاظ على لمعان الشعر وجاذبيته".