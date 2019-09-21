قد يُصاب البعض بمرض الفتاق، وهو ثقب في الجدار، مما قد يؤدي لخروج بعض الأعضاء والأنسجة من مكانها، لينتج عنه بروز أو نتوء في المنطقة.

ويحدث الفتاق عادًة أغلى الفخذ، والسرة، والبطن، وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينك"

اسباب الفتاق

غالبًا ما يُصاب المرء بالفتاق، بسبب ضعف منطقة في العضلة أو النسيج الضام المحيط بالأحشاء الداخلية، وذلك لعدة أسباب أبرزها:

إجراء عملية جراحية في العضلات أو الأنسجة.

السعال المزمن.

سوء التغذية، أو التدخين.

تجمع السوائل في التجويف البطني.

حمل الأوزان الثقيلة بطريقة خاطئة.

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أعراض الفتاق

انتفاخ المنطقة على عظم العانة.

الشعور بالألم عند السعال أو التبرز.

الشعور بالحرقان و الألم مكان الانتفاخ.

وجود ألم وانتفاخ حول الخصيتين.

الوقاية من الفتاق

مراقبة الوزن، من خلال ممارسة التمرينات الرياضية تحت إشراف طبيبك الخاص.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، للوقاية من الإمساك وألمه .

تجبب رفع الأوزان الثقيلة.

عدم الإنحناء على الركبة.

الإقلاع عن التدخين، لما يسببه من سعال مزمن.