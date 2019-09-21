"شنطة عدة وكورس سباكة".. مبادرة لتدريب الريفيات على إصلاح أعطال السباكة

دفعت مماطلة وجشع بعض الصنايعية عدد من السيدات الريفيات بقرية صفت اللبن، بمحافظة المنيا إلى التدرب على أعمال السباكة والحصول على شنطة العدة، من خلال دورات نظمتها "مياه الشرب والصرف الصحي" بالمحافظة، ضمن خطة لترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها.

وأكدت السيدات، اللاتي حصلن على التدريب، أنهن تعلمن كيفية إصلاح أي تسريب في شبكة المياه بمنازلهن، وأنه جرى تسليمهن شنطة عدة تُستخدم فى أعمال الإصلاح، وتحتوي على "مفتاح إنجليزى، وجِلَب لمنع تسرب المياه".

Advertisements

وكانت شركة مياه الشرب وزعت بالفعل كتيبًا بعنوان "نظافتى وأكلى"، ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم"، الذي يستهدف توعية 180 ألف تلميذ داخل 210 مدارس ابتدائية، بترشيد استهلاك المياه والنظافة الشخصية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت عناية اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يهدف إلى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والاستخدام الأمثل لها، للحفاظ عليها لأنها شريان الحياة، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

كما أعلن الشهاوي توصيل مياه الشرب بالمجان لـ 512 أسرة الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، وتوصيل صرف صحي لـ 50 منزلا، بقيمة إجمالية بلغت مليونَي جنيه، اتباعا لتوجيهات اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، بالاهتمام بتوصيل المياه النقية والصرف الصحي لمواطني المحافظة، خاصة الأسر الأكثر احتياجا.