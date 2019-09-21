لا تذهب للفراش جائعًا.. 4 طرق بسيطة للاستمتاع بنوم هادئ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال البروفيسور جيسون إليس، مدير مركز جامعة نورثمبريا لأبحاث النوم، إن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على جودة وكفاءة النوم، وبالتالي يراعى تجنبها للاستمتاع بنوم أفضل وأذكى.

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