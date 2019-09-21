الامارات | أفراح الواحدي والكثيري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الواحدي والكثيري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلتا الواحدي والكثيري بزفاف كل من محمد عبدالسلام الواحدي إلى كريمة صالح محسن الكثيري، وعبدالله مسعد الواحدي إلى كريمة عبدالسلام محمد الواحدي، وذلك في صالة المشرف بأبوظبي.
حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين، ولفيف من الأهل والأصدقاء.
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