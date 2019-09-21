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الامارات | أفراح الواحدي والكثيري

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الواحدي والكثيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلتا الواحدي والكثيري بزفاف كل من محمد عبدالسلام الواحدي إلى كريمة صالح محسن الكثيري، وعبدالله مسعد الواحدي إلى كريمة عبدالسلام محمد الواحدي، وذلك في صالة المشرف بأبوظبي.

حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين، ولفيف من الأهل والأصدقاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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