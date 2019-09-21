الامارات | أفراح النعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد أحمد الصلف النعيمي بمناسبة زفاف نجليه، علي وحمد إلى كريمتي حمد علي أحمد الصلف النعيمي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح في العين، عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المهنئين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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