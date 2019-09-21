الامارات | سفينة أبحاث ألمانية تبحر صوب القطب الشمالي

شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة أبحاث ألمانية تبحر صوب القطب الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبحرت سفينة الأبحاث الألمانية «بولارشتيرن» من مرفأها في مدينة ترومسو النرويجية، لقضاء نحو عام في المنطقة القطبية الشمالية. وستشق كاسحة الجليد، التابعة لمعهد «ألفريد فيجنر» في مدينة بريمرهافن الألمانية، طريقها نحو وسط المنطقة القطبية الشمالية، لتقوم برحلة استكشافية غير مسبوقة بهذا الحجم، بحسب بيانات المعهد. ووفقاً للبيانات، فإن الرحلة الاستكشافية، التي تحمل اسم «موزايك»، تبلغ كلفتها نحو 140 مليون يورو، ويشارك فيها أكثر من 70 معهداً علمياً من نحو 20 دولة ومئات الباحثين. وسيتم توفير إمدادات للسفينة «بولارشتيرن»، عبر أربع كاسحات جليد أخرى وثلاث طائرات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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