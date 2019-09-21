الامارات | نقص اليود يهدّدك بقصور الغدة الدرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص اليود يهدّدك بقصور الغدة الدرقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت خبيرة التغذية الألمانية، إمكه ريزه، من أن نقص اليود يرفع خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية، والذي تتمثل أعراضه في زيادة الوزن والشعور بالبرودة، بالإضافة إلى شحوب الوجه والشعور المستمر بالتعب واعتلال المزاج.

وأوضحت ريزه أن مصادر الأغذية الغنية باليود تتمثل في الأسماك البحرية كالسلمون وفواكه البحر، بالإضافة إلى البروكلي والكاجو.

ووفقاً لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية، فإن الشخص البالغ يحتاج إلى اليود بمعدل يراوح بين 180 و200 ميكروغرام يومياً، في حين يزداد هذا الاحتياج بالنسبة للحوامل ليراوح بين 230 و260 ميكروغرام، علماً بأنه يمكن للحامل تغطية هذا الاحتياج من خلال تعاطي أقراص اليود.