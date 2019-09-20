رانيا يوسف: "ألبس اللي على مزاجي ومش ببص لكلام الناس"

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بمشاركتها للمرة الثانية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أن ما يشجعها على الحضور الجدول السينمائي المميز للمهرجان.

وعن الفساتين الملفتة للنظر التي تظهر بها في كل مرة، قالت لـ"الوطن" إنها ترتدي المناسب لها ولجسمها بغض النظر عن رأي الناس لأنهم يحبون الانتقاد دائما، مضيفة أنها غير نادمة على أي فستان ارتدته من قبل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.