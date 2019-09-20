بالصور.. إطلالة نسائية لبلوجر أمريكي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر الـ"بلوجر" الأمريكي جيمس تشارلز فنان الماكياج، وأول سفير ذكر لماركة مستحضرات التجميل الأمريكية "كوفير جيرل"، بإطلالة غريبة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى، أثناء جلسة التصوير، فستانا أسود طويل، دون أكتاف، منفوش إلى حدٍ ما، وبفتحة "هوليوود" التي كشفت عن ساقه.

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كما ارتدى "تشارلز" أثناء جلسة التصوير حذاء أسود بكعب عال، ووضع مكياجا صارخ، وصفف شعره بتصفيفته المعتادة، ولكن غيَّر لونه من الأسود إلى الرمادي الفاتح.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الـ"فوتوسيشن"، حيث أشادت بعض الفتيات بجمال الفستان، وانتقده البعض انتقادات لاذعة، بينما فوجئ البعض لكونه ذكرا في الأصل.