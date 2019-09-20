المحار والمكسرات.. أكلات تخلصك من حب الشباب

تعاني الكثير من المراهقات من مشكلة حب الشباب، وأغلبهن يلجأن إلى استخدام الكثير من المستحضرات الطبية والتجميلية للتخلص من هذه المشكلة أو لإخفائها ولكن دون جدوى، في حين أن اتباعهن لنظام غذائي سليم يمكن أن يجنبهن هذه المشكلة من الأساس.

وربطت دراسات عديدة بين الأنظمة الغذائية المليئة بالوجبات السريعة والحلويات وظهور حب الشباب، بسبب احتوائها على نسب منخفضة من المعادن والفيتامينات، وهذا بحسب موقع "سكاي نيوز".

يبدأ حب الشباب في الظهور عندما تقوم الغدد الدهنية بإنتاج الزيت بإفراط عبر مسامات الوجه، وعندما يتم سد مسامات الوجه بالكريمات تتحول البكتيريا الموجودة في الجلد إلى مركبات تقوم بتهييج وتمزيق الغدد الصغيرة، مسببة الالتهابات والبثور.

ولأن الكريمات والمراهم أثبتت عدم جدواها في العديد من الحالات، ينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي يكون غنيًا بعنصر الزنك، حيث أشارت الأبحاث إلى أن العديد ممن يعانون من حب الشباب لديهم نقص في عنصر الزنك.

ويمكن الحصول على هذا العنصر الهام من خلال أكلات مثل المحار، المكسرات، اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن الخالية من الجلد.

Advertisements

كما يعد الزبادي والحليب منزوع الدسم مصدران مهمان للزنك وإن كان بنسبة أقل.

وبما أن فيتامين A يساعد على الحفاظ على بشرة صحية، فهو يمكن الحصول عليه من خلال البيض.

أما عنصر الـ"بيتا كاروتين" المهم لنضارة البشرة، فهو موجود في الخضراوات الداكنة أو البرتقالية مثل السبانخ، الجزر، البرتقال، المشمش، والمانجو.

وينصح خبراء التغذية الأشخاص المصابين بحب الشباب باتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى فيتامين B.