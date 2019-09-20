صور.. فستان جديد لرانيا يوسف في مهرجان الجونة

شهد عدد من الفنانين وصناع السينما مراسم نصب "الريد كاربت" لفيلم "أخوات السلام"، قبل عرضه مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وحضرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان فضفاض، قاتم اللون، والذي تميز بأنه متوسط الطول، ومزين بـ"خرز" أصفر وذهبي وأزرق، فيما ارتدت الفنانة بشرى فستان "روز" دون أكمام.

يذكر أن فيلم "أخوات السلام"، تدور أحداثه حول المقاتلات الكرديات، اللاتي خططن لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي غربي كوردستان.

Advertisements

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.