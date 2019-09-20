كيف تستقبلين زوجك الزملكاوي بعد هزيمة السوبر؟

استطاع النادي الأهلي، حامل الدوري، الفوز بالسوبر المصري، على حساب بطل كأس مصر، نادي الزمالك، بثلاثة أهداف، مقابل هدفين، سددهما محمود علاء من ضربات الجزاء.

ليلة حزينة على مشجعي الفارس الأبيض، نقدم لزوجاتهن بعض النصائح للتعامل معهن بعد الهزيمة، قدمها قدم موقع "trulymadly":

حدثيه هاتفيًا وأخبريه بتضامنك معه، حتى في الشدائد.

استقبليه بابتسامة هادئة، وعناق طويل.

اتركيه حتى يهدأ، وأكدي أنها بالنهاية لعبة مكسب وخسارة.

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حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.

وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، مثل"مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به.

اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

اعرضي عليه الخروج سويًا، لـ"تغيير جو" والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.