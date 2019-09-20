فيديو وصور.. فنانات تألقن بفساتين لامعة بمهرجان الجونة من توقيع هاني البحيري

تألقت العديد من النجمات والإعلاميات، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بإطلالات ملفتة للأنظار، من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

وقال "البحيري"، في تصريحات لـ"الوطن" قبل الحفل، إنه تعاون مع صفية العمري وداليا البحيري ورشا مهدي ولقاء الخميسي، بالإضافة إلى ملكة جمال العرب 2019 فريال زياري، والفنانة ناهد السباعي، التي سترتدي فستانا من توقيعه، خلال حضورها العرض الخاصة لفيلمها "هذه ليلتي" بالمهرجان، فيما تتألق الفنانتان رجاء الجداوي وليلى علوي بأزيائه خلال الحفل الختامي لـ"الجونة".

ورصد "الوطن" تفاصيل إطلالات المشاهير خلال افتتاح "الجونة"، من توقيع مصمم الأزياء العالمي:-

بوسي شلبي

ارتدت الإعلامية بوسي شلبي، فستانا طويلا، والذي تميز بأنه فضي لامع، فضلا عن أنه بدون أكمام.

داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري، بفستان يحمل اللون الـ"روز"، والذي تميز بأنه دون أكتاف، وذو فتحة جانبية طويلة، تظهر بطانة قصيرة مزينة بفصوص لامعة، تجمع بين الأخضر والفضي والأحمر.

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي بإطلالة "هادئة"، ممثلة في فستان فضي طويل، مزين بنقوش لامعة، ودون أكتاف، كما أنه ذو فتحة جانبية طويلة، ومزود بـ"ذيل" طويل.

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ملكة جمال العرب

تألقت ملكة جمال العرب 2019، والحاملة للجنسية المغربية، فريال زياري، بفستان أزرق قاتم اللون، قصير من الأمام، ومزين بفصوص فضية لامعة.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة "غير تقليدية"، حيث ارتدت فستان "جينز"، بـ"كتف واحد"، مزين بفصوص لامعة اللون، وذو فتحة جانبية طويلة.

ملكة جمال مصر

تألقت ملكة جمال مصر 2017، فرح شعبان، بفستان ذهبي لامع، والذي تميز بأنه دون أكمام، وطويل.

شيريهان أبو الحسن

أطلت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، بفستان طويل فاتح اللون، والذي تميز بأنه ذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وحزام يحمل اللون البني الفاتح، كما أنه مزين بنقوش خضراء اللون.

صفية العمري

ظهرت الفنانة صفية العمري بفستان ذهبي اللون، وطويل وفضفاض، كمان أنه مزين بنقوش فاتحة اللون.