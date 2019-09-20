انطلاقة اسبوع واعدة تحمل لك المزيد من الأخبار السعيدة

مهنيا:ً انطلاقة اسبوع واعدة واخيرا بعد ثلاثين يوما من التحديات والخلافات بسبب معاكسة الشمس والكواكب من برج العذراء سوف ترتاح وتتحسن الاوضاع وتقلب الصفحة وتنطلق بكل حرية وجرأة بالاضافة الى بداية الاسبوع الدسمة والغنية بالحظوظ والانفراجات والارتياح مع وصول القمر الى برج السرطان المائي الصديق الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج الميزان فتكون بداية اسبوع موفقة يعطيك مجال للمصالحة والاحتفال بالاخبار السارة نوعية الوقت مهمة تحمل معها الحلول والانسجام تتبدل الامور مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى بيت العمل والمسؤوليات والتعب والركض والسهر والجهد ايام عاصفة ومليئة بالمشاكل والهموم، تحمل إليك أوضاعاً مربكة وصعبة تختبر قدرتك على السيطرة والانضباط. قد تواجه حواجز جديدة تتطلب منك نضجاً في التعامل وترفعاً وتماسكاً انتبه لصحتك وخصص فترات من الاستراحة الذي يحمل معه بطيئة تخيب الامال يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة التحديات تتابع الظروف الدقيقة والمتطلبة في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى العذراء يومي الخميس والجمعة فتعيش الكثير من الارباكات والاحتكاكات والمسؤوليات من اصعب ايام الاسوع تحمل معها فك ارتباط او خسارة كل الاضواء مسلطة عليك الاجواء مكهربة الجدية والموضوعية والدبلوماسية ثم الدبلوماسية مطلوبة منك انت بحاجة الى مساعدة او نصيحة قانونية والتراجع عن التهور والتسرع اسبوع لا بأس به استغل الايام الايجابية للملمة الاوراق والملفات والابتعاد عن الاشخاص السلبيين.

عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع فرصا كثيرة للتفاهم ولتعزيز الروابط مع الاحبة الجّو لطيف ويشجّع على اللقاءات الرومانسية وتطوير العلاقات العائلية والاجتماعية . مع وجود الزهرة في الميزان التي تغمرك بجاذبية قوية للعازب ستعيش أسبوعاً رومانسيًا يجعلك تتمتع بحماية فلكية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات وسيكون بانتظارك انفراج ودعم وشعبية وتأييد.

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