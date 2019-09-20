أسبوع مهم جدا مع توافد الكواكب إلى برج الميزان

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا مع توافد الكواكب الى برج الميزان الهوائي الصديق اي في البيت التاسع بيت تصحيح الامور الاجتماعية والمصالحات العائلية وغيرها تاثيرات ممتازة تدعم كل مشاريعك وآمالك واحلامك، قد تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المهنية والاجتماعية والمالية ويقدم لك فرص مهمة للتقدم والتغيير بداية مع وجود القمر في السرطان بين السبت والاثنين في بيت العمل بيت الصحة ما يعني ان الامور الروتينية اليومية بحاجة الى ترتيبات قانونية وادارية مطلوب منك ان تكون منظما اكثر ولا تهمل التفاصيل كذلك سوف تتعرقل المساعي مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء في مواجهة برجك في بيت الخصم والمنافس بيت المسؤولين والغرباء مطلوب منك الابتعاد عن المجازفات والتحديات كي لا تضطر ان تبحث عن مخرج للمشاكل ابتعد عن اثارة المتاعب اعصابك متوترة عصبي مزاجك صعب انتبه ولا تقدم على تنفيذ اي مشروع فهذه الايام ليست مناسبة لاتخاذ اي قرار حاسم. تتحسن الامور مع انتقال القمر الى العذراء يومي الخميس والجمعة سوف تحقق الارباح وقد توقّع على عقد غير منتظر تقوم بعملية مالية مثمرة او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد وقد يحملك طارئ ما الى سفر قصير وسريع يزرع الفرح في قلبك اسبوع جيد جدا تحقق ما تري وتحصل عليه بالمزيد من الجهود والمرونة.

عاطفياً:انه اسبوع الحب يغمرك بعواطفه ورومنسيته ويعزز الرغبات والمشاعر الصادقة والحارة ويحسن الاوضاع فتشعر بالهناء سواء في علاقتك مع الشريك او مع الاولاد والاهل اسبوع يحمل اليك التغيير تزدهر الحياة الاجتماعية والزيارات واللقاءات. للعازب يحمل اليك كوكب الحب والشهرة من الميزان الصديق فرص الوقوع في الحب ما يجعل قلبك يخفق بسرعة.

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