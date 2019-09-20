أخبار ايجابية ومهمة جدا في انتظارك خلاله

مهنياً: اخبار ايجابية حلوة دسمة ومهمة جدا جدا مع انتقال الشمس الى برج الميزان الصديق اجواء واعدة سترافقك بداية بين السبت والاثنين القمر في السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان يحمل معه نوع من تسويات مرونة ودبلوماسية ما يجعل الحظوظ داعمة تتحرّر من الضغوط والتوتّر وتسوّي مسألة كانت عالقة بطريقة ايجابية. فترة جيدة لحل المسائل القانونية والادارية كذلك سوف تعيش يومي الثلاثاء والاربعاء اجواء نارية بامتياز مع وجود القمر في الاسد الناري الصديق الذي يفتح امامك عدة مجالات للقيام بخطوات مهمة لمقابلة او عمل جديد في مسالة معينة ستنجح وتثبت انك قادر ان تغير الامور لصالحك نجاحات متتالية ابتكارات فانت تمتلك كل وسائل الانتصار بحيث ينتظرك المجد فتشعر بحوافز كثيرة تدفعك نحو انجاز الكثير من المشاريع تتسارع الاحداث والانجازات وتخدمك الحظوظ وتسهّل امامك الطريقتُظهر عن كفاءة كبيرة فتعالج المسائل العالقة بسرعة مذهلة وروح عملية تستقطب الاعجاب. لكن بالرغم من كل هذه الحظوظ سوف تعيش عطلة اسبوع صعبة تحت تاثير القمر من العذراء المواجه لبرجك الذي يؤثر سلبا على حياتك المهنية والاجتماعية وحتى الدراسية تطورات سلبية ضاغطة قلق ارباك حاول ان تركز وتقوي معنوياتك ولا تهمل الواجبات ولا تستسلم للقلق والهموم اسبوع مهم يعطيك فرصة حتى تحقق بعض الاحلام كن منفتحا ومتعاونا مع الاخرين كي تصل الى الحلول.

عاطفياً: اسبوع مهم جدا على الصعيدين الشخصي والعاطفي اسبوع المصالحات والتسويات يقدم لك فرصا لتعزيز وضعك الشخصي والعائلي تهتم لأمر الشريك والاولاد والاحبة والاصدقاء وتعيش لحظات سعيدة الى جانبهم .للعازب تنفتح أمامك الابواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية يدعمك كوكب الزهرة من الميزان ويحمل اليك تسويات ارتباط وافراح.

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