أسبوع مفصلي وأحداثه ثقيلة مع حلول فصل الخريف

مهنياً: اسبوع مفصلي احداثه ثقيلة مع حلول فصل الخريف الذي لا يناسبك تاثيراته بالاضافة الى انتقال الشمس الى برج الميزان المواجه لبرجك لينضم الى الزهرة وعطارد بالاضافة الى وجود المريخ في العذراء في موقع استفزازي يسبب الحوادث والخلافات كل هذه التنقلات الفلكية للكواكب ستسبب لك تحديات ربّما تخضع لصعوبات متلاحقة، لذلك عليك اتخاذ الحذر والابتعاد عن التهوّر بالاضافة الى بداية اسبوع حافلة بالاحداث المتناقضة مع انتقال القمر الى برج السرطان المائي بين السبت والاثنين اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية يشكل مربعا مع برج الميزان المعاكس ما يعني مؤامرة تحاك ضدك فلا تتهور ولا تغامر خفف من طاقتك الجارفة ومن المزاجية كن موضوعيا كي لا تخسر الفرص الثمينة تتحسن نوعية الوقت تحت تاثير القمر من برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء المطلوب منك الدبلوماسية وتصحيح الاخطاء والتنازل والمرونة ايام جيدة وفعالة نصل الى الفترة الاقوى والانجح يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برج العذراء الصديق اي الى البيت التاسع الذي يفتح امامك الابواب الايجابية فتختفي المشاكل والعراقيل لذلك تتقدم بقوة الاجواء ممتازة فرص ثمينة افراح سفر دراسات اكاديمية وجامعية اي مشروع او لقاء يتحقق ايام مثمرة دسمة بالحظوظ تحقق لك الامال يساندك الحظ ويقف الى جانبك لتسفيد من بعض الظروف والعروض المميزة التي قد تفتح امامك بعض ابواب التألق.

عاطفياً: أسبوع بطيء وغير مشجع على اثارة المواضيع الحساسة فلا يناسبك اختلاق المشاكل ضع الغيرة جانبا ولا تجادل لمجرد الجدال ابتعد عن الاستفزاز والتصرفات العشوائية قد تسبب النفور وحاول ان تعتمد اسلوب الحواروالملاطفة ولا توجه الانتقادات شمالا ويمينا للعازب لا تراهن على الحظوظ انت بحاجة الى التعامل مع متطلبات الحبيب بموضوعية ونضج.

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