انطلاقة مرحلة جديدة ومفيدة تحمل لك الأخبار المهمة

مهنياً: انطلاقة مرحلة جديدة ومفيدة تحمل لك الاخبار الدسمة بداية مع فصل الخريف والحدث الاهم انتقال الشمس الى برجك لتنضم الى الزهرة وعطارد ما يجعلك تتمتّع بمزاج مثالي يؤهلك المشاركة في اجتماعات مهّمة وطرح الافكار والمناقشة. تترك انطباعات حسنة جداً وقد تحصل على فرصة للسفر أو لزيارة مقرّ مهني جديد.لكن بالرغم من هذه الحظوظ سوف تعيش بين السبت والاثنين ظروفا ضاغطة وتوتر مع انتقال القمر الى السرطان الذي يشكل مربعا مع الشمس من برجك من البيت العاشر بيت الاهتمامات الكبيرة وبيت العمل وبيت الوالدين فترة ثقيلة ومزعجة فلا تستطيع ان تتحمل الضغوط والاهتزازات مطلوب منك ان تكون جاهزا حذرا وحريصا كي تتجنب الأسوأ. تتبدل الاحوال الفلكية وترفع المعنويات من جديد يومي الثلاثاء والاربعاء ويمنحك القمر من الاسد طلة جديدة بداية جديدة تختفي التحديات وتحصل على فرصا جديدة للتقدم وعروضا ممتازة ويفتح امامك مجال طلب المساعدات وتقديم الخدمات حاول ان تستفيد من الجو المثمر والمميّز جدا لكن بالرغم من كل هذه الايجابيات يتوجب عليك اتخاذ قرارات صائبة ومناسبة لمواجهة الضغوط التي قد يتسبب بها انتقال القمر الى العذراء يومي الخميس والجمعة وحاول ان تبتعد عن الاضواء ومن الضروري ان تشحن نفسك بطريقة جيدة كي لا تقع ضحية الالتباسات والمرض والزعل والحزن ولا تغامر ومن الافضل ان تهتم بصحتك بقدراتك بطاقاتك بالثقة بالنفس ولا تاخذ اي خطوة متسرعة.

عاطفياً: افراح وانفراجات كوكب الحب الى جانبك والحظوظ تدعمك وتنعم عليك بحمايتها ورعايتها فتبدأ الاسبوع بفرحة كبيرة وتتلقى التقدير والتهاني ويكون بانتظارك تفاهم وانسجام. باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للتسامح والمصالحات ولتكرار المحاولات.للعازب, تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات.

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