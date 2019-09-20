أسبوع مهم وأحداث جيدة سترافقك خلاله

مهنياً:اسبوع مهم واحداث مهمة سترافقك مع انتقال الشمس والكواكب الى معاكسة برجك من الميزان لكن سوف تكون بداية الاسبوع جيدة وايجابية مع وجود القمر في السرطان الصديق بين السبت والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان ما يعني اجواء مميزة وفترة مهمة نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من القمر الذي يشجعك على اخذ المبادرة وتقتحم كل الحواجز وتنجح في جميع المحاولات وستكون الحوافز امامك كثيرة للانطلاق نحو أهداف وربما مغامرات جديدة وطلة جديدة مشروع جديد فتتوج اعمالك بنجاح . بالر غم من كل هذه الايجابيات سوف تدخل في دوامة فلكية ويتبدل المشهد الايجابي الى الاسوأ يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى الاسد تدخل في مرحلة محمّلة بأطنان من المسؤوليات المتراكمة والضغوط وتشعر بأنك غير قادر وحدك على إتمام المهمّة فيصيبك الارهاق وترزح تحت ثقل الواجبات من الضروري ان تكون جاهزا صحيح ان الاجواء متعبة لكنها اجواء ناجحة تستحق منك كل مجهود تتحسن نوعية الوقت مع انتقال القمر يومي الخميس والجمعة الى برج العذراء الذي يتحدث عن فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وربما توقيع على عقد ما تبدو مرتاحاً وتغمرك الحماسة فتنطلق بورشة عمل جديدة فما عليك الا المبادرة وان تاخذ الخطوة الاولى للمساعدة كي تنجح اسبوع جيد نشيط لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه والحذر من معاكسة كوكب اورانوس مهنيا وصحيا والانتباه الى العلاقات الاجتماعية.

عاطفياً: وجود الزهرة في الميزان يخلق جوا من الحذر والتوتر والانتظار وخيبة الامل واجواء من سوء التفاهم والتردّد والحيرة وعدم الثقة حافظ على هدوئك ولا تنفعل وكن صبورًا وحذار العدائية والغضب.للعازب قد لا يكون الأسبوع مناسبًا للارتباط أوقد لا يحمل انفراجات كبيرة تكلم بوضوح وبهدوء لتفادي اي التباس محتمل مع الحبيب.

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