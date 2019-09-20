مهنياً: أسبوع مهم وجيد جدا يحمل معه احداثا وتطورات مهمة مع انتقال الشمس لتنضم الى الكواكب في برج الميزان الصديق الذي يعطيك الدعم المعنوي والنفسي والمادي ويحمل معه طاقة مناسبة للانطلاق بتنفيذ الاعمال ولبدء ورشة عمل لكن سوف تختلف الصورة تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات بين السبت والاثنين تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر في السرطان والشمس في الميزان اي في نقطة متقلبة محبطة بطيئة يجب ان تنتبه لها فتتراجع الحظوظ وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات مغامرات ومجازفات وافكار مشوشة كما تسلط نوعية الوقت المعاكسة الضوء على مسائل عالقة ويدفعك الى اتخاذ قرارات نهائيّة بشأنها فترة تحمل تراجع ونوع من اخبار غير سارة . تتبدل الظروف لصالحك ويحالفك الحظ من جديد مع وصول القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون ايام جيدة تحمل لك الايجابيات والتطورات وحلولا للمشاكل العالقة فتطوي صفحة من الماضي وتحقق الاهداف وتتوضح الصورة والامور لتأخذ القرار التي تريد وتبدأ مسار مختلف كلياً ما يجعلك تستمع بأوقات مميزة فتحصد إنجازات مهمّة كذلك سوف تكتمل الصورة والمشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج العذراء يومي الخميس والجمعة فتتوج مسألة مالية بنجاح وتربح انها ايام ممتازة تتعلق بعمل جديد او تطورات ممتازة وقدرة على المناقشة والتفاوض وبحث الامور بالطريقة التي تريد افكارك ذكية تحاور بنجاح وتربح وسيكون بانتظارك سفر تنقلات مكافآت فتحصد أفضل الفرص والنتائج. اسبوع جيد يشجع على تبادل المعلومات وتنشيط الاتصالات على أنواعها..

عاطفياً: تتوافد الكوكب الى برج الميزان الصديق لتسهل مهماتك وتزودك بالافكار الغنية والفرص الجذابة ويغمرك الحب بذبذباته الايجابية فتعيش اوقاتا رومنسية وتقاربا مع الشريك والاولاد تتحسّن العلاقة الزوجية، ويسيطر جوّ من الألفة والمحبة ويخيّم الارتياح والهدوء. للعازب, تعرف حياتك العاطفية والشخصية انعطافاً مهّما فقد تلتقي شخصاً جذاّباً وقد تتخذ قراراً بتطوير العلاقة الحالية خطوبة او زواج

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