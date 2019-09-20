اسبوع جيد يشكل محطة مختلفة و مفصلية في حياتك

مهنياً: اسبوع جيد يشكل محطة مختلفة و مفصلية مهمة تحمل حركة كبيرة في حياتك اسبوع مهم جدا باحداثه الدسمة مع انتقال الشمس الى برج الميزان اي الى البيت الثاني بيت المال الذي يحمل معه تطورات مهمة مالية ادارية جردة حسابات غربلة للامور الغير صالحة بالاضافة الى انتقال القمر الى السرطان بين السبت والاثنين في موقع ايجابي داعم يلاطفك ويعطيك القوة والقدرة على التفاوض والقدرة على الحوار والتواصل مع الاخرين والاجتماعيات فترة مهمة حاول ان تختصر الطريق للوصول الى اهدافك فترة تساعدك على الربح والانتصار لكن سوف يخبىء لك يومي الثلاثاء والاربعاء بعض التحديات مع انتقال القمر الى برج الاسد فتكون ايام ضعيفة مثقلة بالهموم ايام مخيبة للامال محبطة تتأخر فيها الامور ولا تحصل على ما تريد نوعية الوقت ضعيفة جدا تنذر بمفاجآت مربكة انتبه من الغموض والالتباسات ومن المحتمل أن تتخبط بالتحديات وتخيب آمالك لكن سوف تعود وترتاح من الغيوم السوداء يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من برجك الذي يقلب المعطيات راسا على عقب لصالحك يساعدك ويدعمك سوف تكثر الزيارات والصفقات التجارية إنها فترة النشاط بإمتياز، وتعتبر الأكثر أهميّة لأنها تمثّل مفترق طريق في حياتك تحمل لك فرصة جديدة لكسب الأرباح والتقدّم بحيث يكون بانتظارك تحولات كبيرة مرحلة مهمة كأنك تبدأ شيء جديد اجواء احتفالية مميزة تطور ونجاح يبقى على مواليد العشرية الثانية الانتباه والحذر من الحوادث بسبب تاثيرات كوكب المريخ الجارفة والابتعاد عن الاشخاص السلبيين.

عاطفياً: انه أسبوع جميل بل ممتاز، تكثر التأثيرات الايجابية وتكون قادرًا على اثبات استقرارك وحبّك للشريك، فتجد بالتالي تجاوبًا وتفهّمًا من قبله. تعرف لقاءات سعيدة، وقد تتلقّى أخبارًا كثيرة ومفرحة من قبل الشريك والاولاد وتعيش جميع المواليد لحظات حلوة أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط العائلية للعازب, تميل الى حب متين وعلاقة مستقرة تسمح لك بتحقيق حلمك ولقاء من تحب فتتلقى عرضا للزواج وتوافق عليه.

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