بداية أسبوع مميزة مع وجود القمر في برجك

مهنياً: بداية اسبوع مميزة مع وجود القمر في برجك يقدم لك الحظوظ الذهبية للتقدم والانطلاق في مشاريع مهنية جديدة وناجحة لكن الجو العام سيتغير ابتداء من يوم 23 ايلول بسبب انتقال الشمس الى برج الميزان اي الى البيت الرابع بيت المناقشات والمفاوضات والمسؤوليات بالاضافة الى بداية فصل الخريف الغير مناسبة لبرجك التي تحمل معها المعاكسات والارباكات والتأخير والتراجع في المعنويات فتتداخل الشؤون المهنية مع الاجتماعية لكن سوف يكون بانتظارك صفحة جديدة في بداية الاسبوع بين السبت والاثنين باستطاعتك إكمال المسيرة وحلّ القضايا الطارئة فلديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات بأعصاب باردة وأسلوب منطقي. تتواصل مع الاخرين وتطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة مع طلة مختلفة ومتنوعة تحلحل المسائل العالقة فتنجح وتتميز وتتفوق في مجال اختصاصك تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى البيت الثاني بيت المال احتمال ان تهتم بمسائل مالية لها علاقة بشراء بيع ديون اقساط اموال تتعلق بعمل بمكتب مصاريف ومدفوعات وتبادل للخبارات وتبادل للاموال ممكن ان تربح او تحصل على اجوبة تزيد من معنوياتك .كذلك سوف تتوضح الامور العالقة وتمضي عطلة اسبوع مميزة مع انتقال القمر الى برج العذراء الذي يقدم لك خطة جديدة للتغيير والتطوير ويعطيك اشارات مهمة كي تغيير مكتب او تشتري سيارة قد يكون هنالك فرص جيّدة جداً اسبوع مهم اخبار دسمة واشياء جديدة.

عاطفياً: تشعر ببعض القلق والاستياء من الشريك او الاولاد تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك والذي يتحداك من برج الميزان تكثر النقاشات الحادّة والتي قد تثير عصبيتك واستياءك تجنب الانفعال ولا تترك المزاجية تتحكم بك كن مرنا وتكيف مع المتغيرات اذ قد تظهر متاعب عائلية او عاطفية فلا تجازف باستقرارك للعازب تكون الاجواء العاطفية مشحونة بالتوتر حاول معالجة الامور بهدوء بعيدا عن التعقيد.

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تشهد نجاحات جيدة خلال هذا الأسبوع