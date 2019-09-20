أسبوع مهم جدا يحمل لك المزيد من التقدم

مهنياً: أسبوع مهم جدا جدا يحمل لك المزيد من التقدم والايجابيات والحظوظ الدسمة مع انتقال الشمس الى برج الميزان الصديق لتنضم الى كوكب الزهرة وعطارد كوكبك الاساسي الحاكم اسبوع ناجح ومميّز تحت تاثير القمر من السرطان بين السبت والاثنين من البيت الثاني بيت المال والمصاريف بيت الاستثمار بأموالك وبعواطفك وبمحبتك تتعزّز علاقتك بالزملاء والمسؤولين وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك بالفائدة، تبدو الأمور واضحة جداً وتكون خياراتك ممتازة ما يجعلك تحتل مركزاً جيداً لكن فقط انتبه من المصاريف الايضافية تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح وتختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والتفاهم لقاءات مهمة وانجازات مهمة ومواعيد مقابلات فقط انتبه الى طريقة كلامك فلا داعي لان تحتد بسبب سرعة الخاطر التي تتمتع بها ايام جيدة ايام مباركة من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى برج العذراء اي الى مواجهة برجك يومي الخميس والجمعة فيسبب لك قلقا هموما وظروفا معاكسة تأخير بلبلة كذلك عليك الحذر من تاثيرات كوكب المريخ الذي يواجه مواليد العشرية الثانية من الجوزاء والتي تسبب بالحوادث والجروح والتسرع والتهور باختصار اسبوع جيد ايجابي وداعم لمشاريعك اسبوع مهم تواصل مع الاخرين بهدوء ومرونة كي تحلق عاليا بالربح والانتصار.

عاطفيا: تبدو الأجواء ممتازة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الميزان الصديق الذي يجعلك تنعم بإلارتياح والطمأنينة ويخيّم الهدوء بعد العواصف الأخيرة. كذلك تنعم باهتمام الشريك والاولاد وتواظب على تحمّل مسؤولياتك العائلية والزوجية وتتمتع بروح رياضية جميلة تنشر المرح وتخفف من الضغوط. للعازب تقوى المشاعر الدافئة والحماسية انه الوقت الانسب للارتباط والتعارف والمصالحة خذ المبادرة ولا تتردد.

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