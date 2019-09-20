أسبوع لا بأس به يحمل تغييرات كثيرة لا تخدم مصالحك

مهنيا: اسبوع لا بأس به يحمل تغييرات كثيرة لا تخدم مصالحك مع تغيير الفصول فلا يناسبك وصول فصل الخريف ولا انتقال الشمس الى الميزان في مواجهة برجك بالاضافة الى وجود القمر في السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان بين السبت والاثنين ما يعني امور صعبة ومخيبة للامال اعمال متراكمة متطلبات عائلية مسؤوليات تعب اهتمامات صعبة قلق مزاجية ارباكات وغموضاً في بعض العلاقات والتباساً وجواً من عدم الثقة والغموض من أسوأ ايام الاسبوع ايام تطلب منك التركيز وبذل الجهود تجنب المشاكل والتحديات تتبدل الظروف وتختفي المنافسات وتعود وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر الى برج الاسد الناري الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء فتختفي المنافسات وتكون الحظوظ والانجازات الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك من افضل وانجح واقوى ايام الاسبوع ايام تجعلك تتفوق في ترتيب وتنظيم جدول اعمالك . قد تطلق مشروعاً جديداً وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة. تتابع الحظوظ والايجابيات في عطلة الاسبوع يومي الخميس والجمعة فتكون فترة سريعة النمط حماسية مليئة بالمعطيات الايجابية والاهتمامات والافكار الجديدة تحت تاثير القمر من برج العذراء الصديق فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة يساعدك الحدس كي تستبق الامور وتدرك ما يجب تحضيره للأسابيع المقبلة التي تحمل إليك الكثير من المستجدات والتطورات الايجابية.

عاطفياً: تعاني من الركود والافكار المشوشة ومن مراوحة للمكان فلا تراهن على الحظوظ ولا تجازف بصحتك او بعلاقاتك وحاذر من الالتباسات والخلافات التي قد تؤدي الى الجفاء وربما الى القطيعة قد تشكو برودة مشاعر الشريك تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك. للعازب أحذّرك من التسرع في إطلاق الاحكام، إذ يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً، وبالتالي فأنت أيضاً مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية

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