أسبوع مهم جدا و يحالفك فيه الحظ

مهنياً: اسبوع مهم جدا بحيث يحالفك الحظ مع انتقال الشمس الى الميزان اي الى البيت السادس بيت الاحبة بيت الانجازات بيت التنويع وبيت الفرح والربح والمكاسب المعنوية والمالية بالاضافة الى وجود الكواكب الزهرة وعطارد ايضا في برج الميزان وزحل وبلوتون في الجدي الصديق الذي يقدم لك ظروف ايجابية وسهلة لتنعم في بداية فصل الخريف بالاجواء الناجحة والرابحة فتحرز أرباحاً وعائدات مالية تستحقها بعد عمل مضن وتوظيفات ناجحة. كما تزودك تاثيرات القمر من السرطان بين السبت والاثنين بجاذبية مميزة وتساعدك على ايجاد الحلول لبعض المشاكل المالية والمهنية فترة جيدة فترة للتفاهم والتواصل مع الاخرين بنجاح وبايجابية بناءة فترة مناسبة للزيارات للامتحانات للمفاوضات والتسويات وللسفر. تتبدل الامور مع انتقال القمر الى برج الاسد اي الى مواجهة برجك يومي الثلاثاء والاربعاء ما يسبب لك تقلبات تغييرات وخلافات شخصية ومتطلبات عائلية وتعب فتعاكسك الظروف وتحول دون تطوير اعمالك.يتغير المشهد الفلكي يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج العذراء الترابي الصديق الذي يحمل لك ولادة شيء جديد عمل جديد انتقال الى بيت جديد امور عاطفية ناجحة ويقدم لك نوع من نجومية فتدخل في مرحلة مميزة قد تسافر للتوقيع على عقد أو تقوم بعمليات تجارية ومالية ممتازة.فلكيا من اجمل الايام واكثرها حظا تحمل اليك الوعود الجميلة يبقى على مواليد العشرية الاولى من مواليد برج الثور الانتباه والحذر من تاثيرات كوكب اورانوس التي تسبب المشاكل والانقلابات.

عاطفيا: تمارس جاذبية كبيرة وتحتفل بمناسبة لن تنساها وتكون كلمتك مقدسة وقد تعرف اوقاتًا سعيدة مع الشريك والاولاد والاهل فتتعاطف معهم وتحيطهم بحنان ملفت وتتلقى اخبارًا طيّبة تزيدك اشراقًا ورونقًا. يسود التفاهم في المحيط الاجتماعي والشخصي للعازب تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً او قصة حب خيالية او علاقة استثنائية او ترتبط بزواج او خطوبة الف مبروك

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