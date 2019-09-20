آخرها "الجونة السينمائي".. فساتين رانيا يوسف التي أشعلت مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

من جديد، أثارت الفنانة رانيا يوسف، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضورها ليلة أمس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي، بفستان one shoulder مكشوف الصدر، حمل توقيع دار الأزياء العالمية Havin.

واعتمدت "رانيا" على المكياج البرونزي من لمسات خبير التجميل رشاد، و نسقت مع إطلالتها تصفيفة الشعر المنسدل من alsagheersalons.

إطلالة رانيا يوسف المثيرة للجدل ليست الأولى، إذا ارتدات فستان "beach dress" خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018، وصفه كثيرون بـ"المايوه" والذي اشتهر حينها بـ"الفستان بدون بطانة"، وتسبب في تقديم بلاغات ضدها يتهمها بإثارة الفتن، والتحريض على "الفسق والفجور"، ما دفعها حينها لإصدار بيان اعتذار عن ارتدائها ذلك الفستان.

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كما أطلت "رانيا" بفستان آخر أصفر اللون لامع، خلال حضورها حفل "دير جيست Dear Guest"، تميز بفتحة جانبية طويلة حتى الخصر، واتهمها البعض من متابعيها بتعمدها إثارة الجدل، وذلك لأنها تعمدت ارتداء "شورت" أسفل الفستان وبنفس لونه.

وظهرت رانيا مؤخرًا بفستان أحمر داكن اللون، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار أحد القنوات الفضائية، وتسببت تلك إطلالة أيضًا في إثارة الجدل بسبب خامة الجزء الأمامي الذي جاء شيفون شفاف مما كشف عن أجزاء من جسدها.