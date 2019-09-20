7 مشروبات دافئة تساعد على إنقاص الوزن (انفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مادي غيث:
تعمل بعض المشروبات الساخنة على المساعدة في حرق الدهون، وهناك مشروبات يمكن الاعتماد عليها في التخلص من الوزن الزائد بدلًا من اتباع أنظمة الدايت القاسية.
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