بفستان كرانيش.. إطلالة مختلفة لإيمي سالم في حفل افتتاح مهرجان الجونة

متخلية عن السواريه، ومعتمدة على الأقمشة البسيطة، وموضة "الكرانيش" نشرت الفنانة إيمي سالم، عدة صور لها، خلال حضورها، أمس، فعاليات افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأظهرت الصور، التي نشرتها الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، ارتداءها فستانا قصيرا للغاية، باللون الأسود، من الستان المطفي، بتصميم "الأود شولدر".

وجاءت الأكمام من الكرانيش، المزودة بستان سيلفر اللون، بتوقيع محمود غالي.

كما اعتمدت إيمي على قلادة وأقراط بسيطة من الألماسات، من مجوهرات "iram"، وتسريحة شعر مرفوعة من توقيع المصفف محمد الصغير.

وتفاعل العديد من المتابعين، متسائلين عن وقت حضورها للفعاليات، خاصة أن "إيمي" لم تظهر أمس، بقوة.

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وأبدى الكثيرون إعجابهم بتلك الإطلالة البسيطة والمختلفة، في حين سخر البعض من طول الفستان، مُعلقين: "فين البنطلون"، و"إنتي نسيتي البنطلون ولا إيه؟".

انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.