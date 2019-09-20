تنتظرك انفراجات عديدة وتسويات خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يحمل اليك هذا الاسبوع انفراجات عديدة وتسويات ويفتح امامك ابواب جديدة ومجالات كبيرة للتقدم على مختلف المتويات سواء على المستوى المالي أو الإداري أو التنفيذي.مع تاثير الشمس والكواكب من العذراء والقمر من الثور فتشير التأثيرات الفلكية الايجابية التي تدعمك مئة بالمئة الى ظروف ناجحة تخدم مصالحك لكن بالرغم من كل هذه الحظوظ سوف تعيش بين السبت والاثنين ظروفا متناقضة سلبية تحت تاثير القمر من الحمل من عقر دارك امور منزلية متطلبات عائلية الاولاد الزوج شريك الحياة ضغوط ومشاريع ارتباطات مخيبة للامال تضطرك للركض وراء اشخاص لتسهيل معاملاتك ان الامور غير مستحيلة لكن تطلب منك مجهودا ايضافياً حاذر التورّط في مواقف محرجة. تزيح الغيوم تتبدل المعطيات لصالحك يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العذراء فتصلك المساعدات وتحتضنك الحظوظ وتدللك فتتحسّن ظروفك على نحو واضح نجاح تغيير للافضل تسترد حقك وتنجح وتنفتح الابواب المغلقة ايام ممتازة ومناسبة جدا كي تكرر المحاولة قوي ثقتك بنفسك ولا تخاف تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الخميس والجمعة فتتسهل الامور والحلول التلقائية بسبب كفاءتك وقدرتك على حلحلة المسائل المعقدة فتتعامل مع المستجدات بانفتاح، وتجد بالتالي ايجابيّات في كل ما هو جديد وطارئ. تجد نفسك مطمئنًّا الى سير الأمور وقادرًا على ضبط الوتيرة. كما ان الثقة القوية التي تتمتع بها تشجّعك على اخذ المبادرة.

عاطفياً: تتأرجح حياتك العاطفية بين التفاؤل والتشاؤم فتعرف اوقاتا حرجة بسبب مواجهة الزهرة كوكب الحب من برج الميزان وقد تصطدم بجو من الجفاء واللامبالاة وتلاحظ، أنك تتشاجر كثيراً مع الشريك والاولاد لذلك لا تتخذ قرارات جذرية تحت وطأة الانفعال ولا تتورّط في مشاكل أنت بغنى عنها. للعازب طباعك صعبة وقد يعجز الحبيب عن التفاهم معك.حاذر من نزاع يؤدي الى قطيعة او فسخ خطوبة.

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