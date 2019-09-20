الحكم على شاب صفع فتاة على وجهها لارتدائها "شورت" في نهار رمضان

نشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل مقطع فيديو، لتركي يصفع فتاه على وجهها، وكانت الفتاه تظهر بالفيديو جالسة في هدوء، قبل أن يعتدي عليها بالضرب، بسبب ارتدائها "شورت" في نهار رمضان.

وجاء حكم محكمة الجنايات في إسطنبول خلال هذا الأسبوع، بالحبس 5 أشهر لتركي بعدما صفع سيدة على وجهها على متن حافلة.

وكانت الفتاة التي تدعى أسينا ميليسا ساجليم، وتبلغ من العمر 21 عاما جالسة تقرأ كتابا على متن إحدى الحافلات، عندما تعرضت للهجوم من قبل أركان كيزيليش.

وحاولت الفتاة جاهدة أن تلحق بـ "أركان" للدفاع عن نفسها، ولكن كانت المفاجأة أنه ضربها مرة أخرى ثم دفعها بعيدا وغادر الحافلة مسرعا.

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تعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2017، إلا أن المحكمة الجنائية لم تصدر حكمها حتى هذا الأسبوع، وجاء قرارها بحبس "أركان" 5 أشهر و25 يوما، وجاء ذلك الحكم بعد خروجه من السجن في واقعة مشابهة، وقال في حينها أن ارتداء مثل هذه الملابس يثير شهوة المرء.

وكان تعليق الفتاة على الحكم: "أنا سعيدة وممتنة للغاية للمحامين والقضاء، إذ يجب التعامل مع مثل تلك المواقف السلبية".

وفيما يتعلق بالواقعة، كشفت "أسينا" أنه منذ اللحظة التي ركبت فيها الحافلة، ألقى "أركان" العديد من التعليقات، بما في ذلك "ترتدين هكذا خلال شهر رمضان؟ يجب أن تخجلي من ذلك"، كما قالت إنه أهانها أكثر من مرة.

وأوضح التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها "أركان" في هجوم مشابه، حيث سبق وسُجن لمدة 3 أعوام و4 أشهر؛ بسبب واقعة مشابهة وطعنه لسيدة أخرى.