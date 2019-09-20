طليقة كهربا بصحبة نجيب ساويرس عقب مهرجان الجونة

نشرت الإعلامية سارة خليفة، طليقة محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي الحالي، صورة جديدة لها، بصحبة رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأظهرت الصورة، الاحتفال الخاص، الذي يُقام بعد افتتاح مهرجان الجونة، "ساويرس"، الذي تستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الحاليّ، وهو يضع يديه على كتف الأخيرة، متناولا المشروب.

وتألقت "خليفة" بملابس، سوداء منقوشة، مع مكياج "صارخ"، وشعر منسدل.

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طليقة كهربا توجه رسالة غامضة له

كانت الإعلامية، نشرت مؤخرًا رسالة غامضة، تضمنت الآتي: "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش"، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

الأمر الذي فسره البعض على أنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".

انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.