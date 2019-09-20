طلاء أظافر يتسبب في تآكل لحم فتاة أمريكية

سلطت شبكة "فوكس نيوز" الضوء على المخاطر الصحية الناتجة عن زيارة صالونات التجميل الخاصة بالعناية بالأظافر، كون معظمها لا يراعي القواعد الصحية العامة، وجاء ذلك التقرير بعد أن أصيبت يد فتاة من ولاية تينيسي الأمريكية بالجراثيم، وأحدثت لها إصابة بالغة.

وكانت يد جين شارب تعرضت للتآكل بسبب التهاب شديد، حدث لها بعد زيارتها لإحدى صالونات التجميل، اضطرت على إثرها الخضوع لعدد من العمليات الجراحية، بعدما أتلف الالتهاب الشديد الذي أصيبت به عددا من الأنسجة، بعد وضعها طلاء للأظافر بأحد صالونات التجميل الواقعة بمدينة نوكسفيل.

وبدأت أعراض الالتهاب في الظهور بعد أشهر من زيارتها للصالون، ما جعلها غير قادرة على النوم بسبب شدة الألم.

ونصحها أحد الأطباء بضرورة المتابعة الطبية خاصة بعد انتشار الورم والالتهاب في اليد، بالتزامن مع ظهور طفح جلدي أحمر.