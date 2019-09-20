"جابت القلعة جنب البحر".. إنجي علي تشير لـ كيم كارداشيان في صور كندة علوش

اعتادت الإعلامية، إنجي علي، مشاركة متابعيها، أدق اللحظات والكواليس، الخاصة بالفعاليات السينمائية.

وأمس، شاركت الإعلامية، متابعيها عبر "انستجرام" بالعديد من الصور الحصرية خلال فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وثمة خطأ تكنولوجي، وقعت فيه الإعلامية، بعدما نشرت صور للفنانة السورية كندة علوش، وزجها عمرو يوسف، لكنها أشارت في تلك اللقطات إلى حساب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، الأمر الذي عرضها للسخرية من قِبل متابعيها، مُعلقين: "صور كندة عند انستجرام كيم ليه؟ إنتي ممنشنة كيم كارديشيان ليه؟".

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انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.