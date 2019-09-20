3 بدائل طبيعية تغنيكِ عن مصحح الحواجب.. منها القرنفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تحتار السيدات عند شراء مصحح الحواجب الأنسب لها بين اللون والنوعية، خصوصًا أن بعض الأنواع قد تسبب أضرارًا بالغة للجسم.

وتقدم خبيرة التجميل أميرة محمد، 3 بدائل مميزة لمصحح الحواجب والذي يعتبر من أهم عوامل المكياج اليومية لمعظم السيدات:

- القرنفل:

من أكثر الأشياء التي يمكن أن تعتمدي عليها بشكل يومي في رسم وتحديد الحواجب، ويمكنك أخذ قطعة من القرنفل وتعريضها للحرارة واستخدامها بعد ذلك.

Advertisements

- النسكافية:

البديل الثاني بوضع ملعقتين من النسكافيه وملعقة واحدة من المياه حتى تتحول المكونات لتشبه جيل، ويمكنك بعد ذلك تحديد ورسم الحاجب عن طريق فرشاه قديمة من مصحح الحواجب.

- الحنة:

الحل المثالي للحواجب المتألقة، ويمكن الرسم بها مرة واحدة لمدة 15 يومًا، دون أن تزول، بإضافة ثلاث ملاعق من الحناء مع ملعقتين من المياه الساخنة، وقومي رسمهم على منطقة الحاجبين ثم اتركيهم 20 دقيقة حتى تجف ثم اغسلي الحاجب.