شاهد.. صبا مبارك بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

أطلت الفنانة صبا مبارك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان ناعم باللون "baby blue"، وتميز التصميم ببطانة باللون الأبيض وطبقة من التول الناعم.

اتسم الفستان بتورة منفوشة، وجاءت بقصة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام، وحرصت على اعتماد مكياج جري قوى بالألوان النارية ورسم العين السموكي.

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واختارت تصفيفة الشعر المربوط من الأسفل والمنسدل على الظهر، ونسقت مجوهرات ناعمة مكونة من أفراط ماسية تحتوي على حجر باللون الأزرق.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء أمس الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.