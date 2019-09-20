جاكيتات جينز بارزة هذا الموسم... نسقيها على طريقة زينة مكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - هناك قطع أساسية يجب أن تتوافر في خزانة المرأة كل موسم، مثل بوت الكاحل الأسود، التي شيرت والقميص الأبيض، الكنزات ذات الرقبة الممتدة،ومن بين هذه الصيحات وربما في مقدمتها عندما نقصد الخريف، هوالجاكيت الجينز بتصميمه الأيقوني.

صحيح أن الجاكيت الجينز قطعة أساسية وعصرية، لكن تنسيقها بنفس الطريقة لسنوات يمنحكِ إطلالة مملة ومكررة، لذلك إذا كان لديكِ بالفعل جاكيت جينز عليكِ ابتكار أفكار عصرية لتنسيقه.

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أفكار لتنسيق الجاكيت الجينز من موضة الشارع

جاكيتات جينز

عادة ما تحتضن موضة الشارع الصيحات الحديثة، لكن اللافت أن الجاكيت الجينز احتل مكانة بارزة بين إطلالات أشهر مدونات الموضة في العالم، مايشير إلا أنه قطعة لا تنتهي.

من الأفكار الأنيقة التي ظهرت لتنسيق الجاكيت الجينز، كانت اعتماد قطعةفضفاضة بأسلوب مُهدّل على الجسم مع تي شيرت أبيض وبنطلون جينزبقصة مستقيمة، ولإضافة لمسة أنيقة، عليكِ اعتماد زوج من الأحذية المزودة بكعب مدبب.

أيضاً ظهر ستايل تنسيق الجاكيت الجينز بنمط الطبقات المتتالية، يمكنكِ اعتماد جاكيت جينز مع فستان خفيف و بنطلون جينز مستقيم. مع هذا النمط سيكون بوت الكاحل بمقدمة مدببة خياراً عصرياً.

من الأنماط الرائجة هذا الموسم هو تنسيق جاكيت جينز باللون الأزرق المتوسط مع تنورة بلون ساطع مثل الأحمر، ويمكنكِ انتعال زوج من الأحذية الرياضية لإضافة لمسة عصرية.

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الجاكيت الجينز الأبرز هذا الموسم

جاكيتات جينز

في حين ظهرت الجاكيتات الجينز هذا الخريف بشكلها التقليدي، ظهر أيضاًنمط أخر أكثر عصرية، وهو الكروب جاكيت.

يتميز الكروب جاكيت بأن طوله يصل بالكاد فوق الخصر، كما أن أطرافهممزقة تتناثر منها خيوط الجينز.

لا داعِ لشراء جاكيت جينز جديد، بينما جددي القطعة القديمة ونسقيها علىطريقة الممثلة زينة مكي التي نشرت صورة على حسابها على انستقرام،معتمدة هذه الصيحة من الجينز ونسقتها مع حقيبة خصر عصرية.

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